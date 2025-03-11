«Архангел спецназа»: сообщения о взятии Суджи поспешны

Российские военные еще не установили полный контроль над Суджей в Курской области, но они делают успехи на этом направлении, сообщает Telegram-канал « Архангел спецназа ».

Авторы Telegram-канала опровергли сообщения о полном взятии населенного пункта и назвали их «поспешными». Они заявили, что информация об установлении контроля над Суджей «появилась на волне успехов ВС РФ».

Также авторы Telegram-канала считают, что штурмовать город российским войскам будет непросто. В рядах ВСУ, которые засели в Судже, сейчас паника и хаос, но они все еще сопротивляются.

Утверждается, что после освобождения населенного пункта российским военным придется несколько дней зачищать многоэтажки, подвалы и склады, где могут засесть украинские бойцы, а это долгий и монотонный процесс.

Ранее в ТАСС сообщили, что солдаты ВСУ в Судже потеряли связь с командованием и спасаются бегством. При этом украинские военные попадают под удары российской артиллерии.