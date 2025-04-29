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Анохин: 15 БПЛА уничтожены на подлете к Смоленску

Украинские дроны попытались атаковать Смоленскую область. На подлете к Смоленску были ликвидированы 15 БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Дроны были уничтожены благодаря силам РЭБ Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Губернатор призвал жителей региона быть осторожнее и внимательнее. Он напомнил, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не осуществлять съемку.

Также Анохин призвал не подходить к обломкам дронов при обнаружении таковых. В таком случае можно обращаться по номеру 112.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. Погибли двое.