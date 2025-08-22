По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, любить Россию — это значит беречь ее традиции, воспитывать в детях патриотизм и отстаивать ее будущее. Этим же сейчас занимаются военные, которые находятся на передовой.

В числе тех, кто отстаивает будущее России, — добровольцы, которые вступили в подразделение БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). Губернатор вручил трем бойцам из отряда государственные награды.

«Сегодня, в День Государственного флага России, по поручению президента передал государственные награды добровольцам отряда БАРС. Рад, что в такой важный момент рядом с бойцами были их родные и близкие», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Так, майор с позывным Амур из Подольска получил Орден Мужества — уже третий. Медали «За отвагу» вручили рядовому с позывным Ставр из Домодедова и помощнику гранатометчика с позывным Хартун.

Ранее губернатор сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.