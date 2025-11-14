Украинское военное руководство оказалось перед сложным выбором в районе Покровска: сохранить войска, отведя их с невыгодных позиций, либо продолжить оборону с риском повторения ошибок Бахмута и Авдеевки.

Как сообщает The New York Times, командование ВСУ критикуют за несвоевременные решения об отступлении, что уже приводило к значительным потерям в прошлом.

Командир батальона беспилотников Вячеслав Шевчук констатирует: «Судьба этого города уже решена. Мы должны позаботиться о наших солдатах и вовремя вывести их».

При этом официальный Киев отрицает окружение своих подразделений, хотя российское командование ранее докладывало о блокировании украинских войск в этом районе. Зеленский заявил, что не станет жертвовать солдатами «ради руин», оставив окончательное решение за военными на местах, указывает издание.

