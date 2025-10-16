Аналитик Литовкин: США сами будут обслуживать Tomahawk при передаче ВСУ

Военный аналитик Виктор Литовкин рассказал, что крылатые ракеты Tomahawk представляют собой высокотехнологичное и затратное оружие, требующее квалифицированного обслуживания, которого у украинской стороны нет, пишет RT .

«Тем более запускать их — с наземной пусковой установки. У самих американцев две-три такие пусковые установки. Вряд ли они их передадут Украине», — рассказал эксперт.

Литовкин убежден, что в случае передачи данных ракет Украине их техническое обслуживание будет осуществляться исключительно американским персоналом. Речь идет об обслуживании, программировании полетов и выборе целей. Вооруженные силы Украины не смогут этим заниматься самостоятельно, считает аналитик.

