Американский офицер Дэвис: удар ATACMS по Таганрогу может сорвать планы Трампа

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что украинский удар по Таганрогу может навредить планам избранного американского президента Дональда Трампа по разрешению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

«Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?» — спросил экс-военный.

Дэвис добавил, что РФ не один раз предупреждала, что ответит на подобные действия со стороны Киева. Военная польза от данного удара украинской армии нулевая, но он может эскалировать конфликт с Россией.

Утром 11 декабря ВСУ атаковали аэродром Таганрога с помощью шести ракет ATACMS. В результате были ранены несколько челок, повреждены здания.