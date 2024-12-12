Американский офицер Дэвис: удар ATACMS по Таганрогу может сорвать планы Трампа
Фото - © РИА Новости
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис считает, что украинский удар по Таганрогу может навредить планам избранного американского президента Дональда Трампа по разрешению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?» — спросил экс-военный.
Дэвис добавил, что РФ не один раз предупреждала, что ответит на подобные действия со стороны Киева. Военная польза от данного удара украинской армии нулевая, но он может эскалировать конфликт с Россией.
Утром 11 декабря ВСУ атаковали аэродром Таганрога с помощью шести ракет ATACMS. В результате были ранены несколько челок, повреждены здания.