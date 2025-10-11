Американские средства ПВО Patriot безоружны перед баллистикой ВС РФ на Украине
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Эффективность средств противовоздушной обороны американского производства Patriot на Украине снизилась с 42% до 6%. Им сложно бороться с улучшенными российскими баллистических ракетами, рассказал в эфире телеканала соседней страны генерал-лейтенант ВСУ в отставке, бывший замглавы Генштаба противника Игорь Романенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной возникновения сложностей в сбитии российских ракет является то, что их постоянно улучшают. По словам Романенко, обновленные вооружения ускоряются в конце полета. Также они быстро маневрируют. Из-за этого перехватить такие ракеты сложно.
В августе глава украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что средства ПВО ВСУ утрачивают эффективность. Это происходит из-за улучшения российских беспилотников и систем подавления средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что российские войска атаковали на Украине объекты топливно-энергетического комплекса, которые помогали ВСУ.
