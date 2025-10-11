сегодня в 14:16

ВС РФ нанесли удары по объектам транспорта и энергетики, связанным с ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия успешно атаковала районы временного размещения личного состава противника и склады с вооружением и военной техникой.

По данным Минобороны, российские войска осуществили поражение объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, используемых украинскими военными, а также мест временного базирования подразделений ВСУ.

Для нанесения ударов ВС РФ задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Еще атакам подверглись пункты дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 148 населенных пунктах и места хранения военной техники и вооружения.

