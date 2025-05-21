Алаудинов: уничтожены почти все силы ВСУ, брошенные на захват села Гуево

Замначальника Главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что ВС РФ ликвидировали почти все силы украинской армии, которые были брошены на захват села Гуево в Курской области, сообщает РИА Новости .

«Мы реально можем сказать, что противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось», — сказал Алаудинов.

На прошлой неделе он также заявил, что ВСУ планировали окружить Глушковский район и изолировать территорию вдоль реки Сейм, чтобы Украина могла использовать ситуацию на переговорах с РФ. Но им это не удалось.

В апреле глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области.

Также в апреле на курском направлении российские военные провели анализ запусков БПЛА противника, в результате которого насчитали свыше 300 расчетов дронов. Потом активность беспилотников выросла, в этот район было переброшено подразделение «Птицы Мадьяра».