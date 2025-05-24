Алаудинов: тысячи трупов солдат ВСУ остаются в Курском приграничье

Тысячи трупов украинских солдат, которых бросили их соратники, остаются в зонах, где проходили бои в приграничье Курской области. ВСУ используют тактику безразличия к собственным подразделениям, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что украинское командование забрасывает своих солдат «как мясо». Собственных бойцов противник уничтожает «крупными партиями».

По словам Алаудинова, руководство ВСУ показывает безразличие к смертям и ранениям своих солдат. Из-за этого в зонах, где велись боестолкновения, по всему периметру до сих пор остается большое количество трупов украинских бойцов. Раненых и мертвых с поля боя не забирают.

23 мая прошел первый крупный этап обмена пленными. Россия получила 270 солдат и 120 гражданских, а Украине передала столько же людей.