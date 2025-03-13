Алаудинов: около 400 мирных жителей остаются в Судже и ближайших селах

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что на данный момент около 400 мирных жителей остаются в Судже и ближайших населенных пунктах, которые уже освободили бойцы русской армии, сообщает ТАСС .

По словам Алаудинова, более 200 человек сейчас находятся в самой Судже и прилегающих территориях. Более 100 мирных жителей остаются в Казачьей Локне. Накануне российские бойцы эвакуировали оттуда 19 человек. Им помогают сотрудники МЧС.

«С раннего утра бойцы сегодня занимаются вывозкой остальных наших мирных жителей. В общей сложности на данном участке мы фиксируем 400 с чем-то человек», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Ранее в Сети появились первые видеокадры из освобожденной от украинских формирований Суджи в Курской области. На кадрах видно, что в городе полная разруха. Военнослужащие ВС РФ передвигаются по грудам камней и металла. В округе хаотично стоят сожженные машины, в зданиях нет ни одного целого стекла.