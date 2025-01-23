Алаудинов объяснил, почему не выходил на связь 9 дней
Последние 9 дней командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов не выходил на связь из-за того, что был в госпитале. Об этом рассказал в своем Telegram-канале.
«Всем добрый день! Рад всех приветствовать, я извиняюсь, что отсутствовал девять дней. Приболел», — сообщил Алаудинов.
Он пояснил, что находился на лечении в госпитале, но уже выписался. За время отсутствия он не только восстанавливал здоровье. Командир «Ахмата» успевал следить за новостями в зоне проведения специальной военной операции и в мире.
Алаудинов подчеркнул, что чтобы не происходило в России, она все равно одержит победу на СВО без каких-либо оговорок.
Ранее командир штурмового отряда спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец заявил, что неправильно считать бойцов Вооруженных сил Украины слабыми. По его мнению, там служат «очень серьезные ребята» и их не нужно недооценивать.