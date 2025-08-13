Алаудинов: Киев стянул к границам с РФ бойцов ССО ВСУ и иностранных наемников

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что киевский режим стянул к границам с Россией военных сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников для провокации на одном из направлений, сообщает ТАСС .

«По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что на данный момент не удалось точно определить, о каком направлении идет речь. ССО Украины состоят из оставшихся специалистов и являются одними из самых боеспособных подразделений противника.

Генерал-лейтенант добавил, что бойцы ССО Украины и иностранные наемники были выведены со всех направлений линии боевого соприкосновения, а затем доукомплектованы и заброшены на приграничный участок.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Киев планирует провести провокацию, которая может сорвать предстоящий саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.