Алаудинов: число иностранных наемников в рядах ВСУ сокращается

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Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины в российском приграничье сокращается, пишет ТАСС .

Он отметил, что они не так активно идут в украинские формирования.

Алаудинов добавил, что иностранцы «понимают, какой исход их ждет в случае попадания на линию боевого соприкосновения».

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что солдаты подразделения не берут в плен заграничных наемников, которые служат в ВСУ.