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Активисты из Домодедова вновь отправили гуманитарную помощь в зону СВО

В городском округе Домодедово большое количество неравнодушных жителей. Многие не остаются в стороне и помогают нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Так, от активных и инициативных домодедовцев была отправлена очередная гуманитарная помощь в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители городского округа Домодедово в начале марта передали для бойцов «за ленточку» спецтехнику, продукты, предметы первой необходимости и гуманитарную помощь по запросам. На машинах взрослые и дети оставили слова благодарности и трогательные пожелания нашим защитникам: «Вы лучшие», «Мы вас ждем», «Вперед Россия» и многие другие!

Сейчас ценный груз уже доставлен по назначению в зону специальной военной операции.

«Спасибо каждому. Вместе приближаем нашу Победу!» — поддерживает глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.