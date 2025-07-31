«Ахмат» заявил о взломе украинской обороны после взятия Часова Яра

С освобождением города Часов Яр (ДНР) вся украинская оборона на этом направлении оказалась взломана, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам генерал-лейтенанта, российские войска получили хороший плацдарм для наступления, сообщает ТАСС .

Чеченский военачальник также поблагодарил армейцев, которые завершили операцию по освобождению Часова Яра. По словам Алаудинова, он был очень рад, когда узнал об окончательном взятии стратегически важного города.

«Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника», — сказал генерал.

Алаудинов добавил, что бойцы «Ахмата» также также сыграли важную роль во взятии Часова Яра.

Утром 31 июля Минобороны России официально подтвердило освобождение Часова Яра. Город взяли под контроль бойцы «Южной» группировки войск.