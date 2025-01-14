Аэропорт Ульяновска возвращается к штатной работе после налета дронов ВСУ

сегодня в 11:28

В аэропорту Ульяновска сняты временные ограничения после атаки БПЛА

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на приземление и вылет самолетов, сообщает Росавиация. Ограничения вводились после атаки украинских дронов на Россию и были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Временные ограничения также вводились в аэропортах Пензы, Тамбова, Калуги и Казани. Позже в тамбовской воздушной гавани Донское и саратовском Гагарине сняли ограничения.

Утром 14 января украинские беспилотники атаковали Татарстан. Дроны уничтожали в небе над Альметьевском и Казанью.

Прошедшей ночью Россия подверглась самой масштабной атаке БПЛА в наступившем году. В регионах страны уничтожили более 200 украинских дронов.