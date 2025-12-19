94 украинских дрона ликвидировали над Россией ночью
Минувшей ночью над семью регионами РФ, Каспийским и Азовским морями уничтожили 94 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
36 БПЛА сбили над Ростовской областью, 17 — над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью, семь — над Каспийским морем, по шесть — над Самарской и Астраханской областями, пять — над Азовским морем, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
Ранее в Орле был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в результате атаки беспилотника ВСУ.
