94 украинских дрона ликвидировали над Россией ночью

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

36 БПЛА сбили над Ростовской областью, 17 — над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью, семь — над Каспийским морем, по шесть — над Самарской и Астраханской областями, пять — над Азовским морем, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее в Орле был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в результате атаки беспилотника ВСУ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.