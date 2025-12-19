сегодня в 05:59

В Орле в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

В Орле поврежден объект коммунальной инфраструктуры в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте ведут работы аварийные бригады.

Отмечается, что в Советском районе Орла могут возникнуть кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды.

Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Орел, Ростов, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.