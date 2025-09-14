80 украинских беспилотников уничтожили в России ночью

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО.

30 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 15 — над Крымом, 12 — над Смоленской областью, 10 — над Калужской областью, пять — над Новгородской областью, три — над Азовским морем, два — над Ленинградской областью, по одному — над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Ранее украинский беспилотник ударил по промышленному объекту в Пермском крае. На месте ЧП работают специальные службы, которые контролируют ситуацию.