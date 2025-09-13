Украинский дрон нанес удар по промышленному объекту в Пермском крае

В Губахе Пермского края зафиксирована атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Предприятие продолжает функционировать в обычном режиме. На месте происшествия работают специальные службы, которые контролируют ситуацию.

Махонин отметил, что жители города находятся в безопасности и поводов для беспокойства нет. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

«Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу, который предпринял очередную жалкую попытку нас запугать. Им это не удастся. Победа будет за нами», — написал губернатор Пермского края.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что ВСУ атаковали предприятие «Башнефть». В результате происшествия произошел пожар, но никто не пострадал и никаких серьезных повреждений предприятие не получило.

