77 украинских беспилотников перехватили над Россией этой ночью
Минувшей ночью над семью регионами РФ ликвидировали 77 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.
42 БПЛА уничтожили над Саратовской областью, 12 — над Ростовской областью, 10 — над Крымом, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Астраханской областью и Чечней.
Ранее серия взрывов прогремела над Энгельсом и Саратовом, работает система ПВО. Как рассказали очевидцы, дроны летели на низкой высоте со стороны Волги.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.