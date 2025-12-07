77 украинских беспилотников перехватили над Россией этой ночью

Аппараты сбили дежурными средствами ПВО.

42 БПЛА уничтожили над Саратовской областью, 12 — над Ростовской областью, 10 — над Крымом, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Астраханской областью и Чечней.

Ранее серия взрывов прогремела над Энгельсом и Саратовом, работает система ПВО. Как рассказали очевидцы, дроны летели на низкой высоте со стороны Волги.

