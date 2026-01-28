75 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

24 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, шесть — над Черным морем, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью, по три — над Курской областью и Азовским морем, по два — над Воронежской и Брянской областями, по одному — над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Ранее на Кубани четыре частных дома были повреждены в результате атаки беспилотников. Никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.