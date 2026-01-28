сегодня в 06:07

На Кубани четыре частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края четыре частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили 2 частных дома, еще 2 — в станице Северской.

Ранее над Россией перехватили и уничтожили 19 украинских дронов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.