На Кубани четыре частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА
В Северском районе Краснодарского края четыре частных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
Отмечается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили 2 частных дома, еще 2 — в станице Северской.
Ранее над Россией перехватили и уничтожили 19 украинских дронов.
