66 украинских беспилотников перехватили над Россией ночью

БПЛА ликвидировали с 23 часов 7 января до 7 часов 8 января дежурными средствами ПВО.

14 беспилотников уничтожили над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным морем, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской областью, по два — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью.

Ранее обломки сбитого дрона упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани. Пострадавших нет.

