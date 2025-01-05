61 украинский беспилотник ликвидировали в России за ночь
Минувшей ночью над пятью российскими регионами сбили 61 украинский беспилотный аппарат, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
37 дронов уничтожили над Ростовской областью, 20 — над Брянской областью, два — над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Орловской областями.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что система ПВО ликвидировала 13 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.