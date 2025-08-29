54 украинских беспилотника ликвидировали в России за ночь
Над девятью российскими регионами и Черным морем прошлой ночью сбили 54 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Это произошло с 00:00 до 06:00 пятницы. Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.
18 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 10 — над Крымом, девять — над Черным морем, восемь — над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской, Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.
Ранее два человека получили травмы из-за атаки ВСУ на Белгородскую область. Беспилотники напали на машины, едущие по дорогам.