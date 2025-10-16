51 украинский беспилотник ликвидировали в России ночью
Минувшей ночью над восемью российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 51 дрон ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.
12 аппаратов уничтожили над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Крымом, по четыре — над Брянской и Воронежской областью, три — над Белгородской областью, по одному — над Курской областью, Черным и Азовским морями.
Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что страна поставила Украине свыше 85 тыс. дронов за полгода.
