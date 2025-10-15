Хили: Великобритания поставила Украине более 85 тыс. дронов за полгода

Глава британского МО Джон Хили заявил, что Великобритания поставила Украине более 85 тыс. дронов за полгода, сообщает РИА Новости .

«Великобритания наращивает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

Также Хили заявил, что подписаны новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов-перехватчиков.

Ранее Telegraph писал, что вероятная отправка Украине ракет Tomahawk может начаться спустя несколько месяцев. Однако, даже если Соединенные Штаты передадут вооружения ВСУ, они могут запретить Киеву их применять.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.