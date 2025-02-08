5 домов, ЛЭП и газопровод повреждены в Новой Каховке после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ночи обстреливали Новую Каховку Херсонской области. Происшествие обошлось без жертв, но с повреждениями, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации городского округа Виталий Гура.

Существенные повреждения получили 5 жилых многоэтажных зданий, расположенных по адресам: проспект Днепровский, 69, а также улицы Ленина, 30, 34, 46 и Октябрьская, 6. В этих домах зафиксированы повреждения стен, разрушения кровли и выбитые окна.

Среди получивших повреждения объектов также оказался детский сад «Ромашка» на улице Ленина, 38 — разрушены стены и окна. Кроме того, разрушения получил неработающий магазин «Конфети» по улице Первомайской, 1 — в здании повреждены стены и оконные проемы. На Днепровском проспекте, 69 была повреждена хозяйственная постройка.

На двух участках электросетей произошли аварийные отключения, затронувшие дома по улицам Ленина, 46 и Октябрьская, 6. Также зафиксировано повреждение газопровода на улице Октябрьская, 6, но благодаря оперативно наложенному бандажу подача газа потребителям осуществляется в штатном режиме. Среди прочих последствий отмечены упавшие деревья и нарушения целостности асфальта на придомовых территориях.

Гура уточнил, что жертв и пострадавших среди местного населения удалось избежать.

Ранее ВСУ уже атаковали Херсонскую область. Тогда повреждения получили сразу три жилых дома.