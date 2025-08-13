сегодня в 07:27

46 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

Минувшей ночью над семью регионами и Азовским морем перехватили 46 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их сбили с 22:35 12 августа до 06:05 13 августа с помощью дежурных средств ПВО.

15 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской, Воронежской областями, Крымом и Азовским морем.

Ранее два человека погибли после ударов ВСУ по двум промышленным предприятиям в Нижегородской области.