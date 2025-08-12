Число погибших в Арзамасе после атаки ВСУ увеличилось до двух

Никитин сообщил о смерти еще одного пострадавшего после атаки ВСУ в Арзамасе

Ночью 11 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по двум промышленным предприятиям в Нижегородской области, в итоге один человек погиб на месте, еще двое погибли на месте. Однако 12 августа один из раненных мужчин скончался в больнице, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — написал Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что семья погибшего мужчины получит всю необходимую помощь. Местные власти об этом позаботятся.

О состоянии третьего мужчины, который при ударе украинского беспилотника получил травмы и попал в больницу, пока ничего не сообщается.