46 украинских беспилотников ликвидировали в России за ночь

Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами были сбиты 46 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их перехватили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

41 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, один — над Орловской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде в результате атаки беспилотников ВСУ пострадал 18-летний молодой человек. Его доставили в больницу.