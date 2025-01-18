46 украинских беспилотников ликвидировали в РФ ночью
Над шестью российскими регионами минувшей ночью сбили 46 дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их уничтожили с помощью средств ПВО.
18 аппаратов ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Калужской областью, пять — над Тульской областью, три — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью.
Ранее на предприятии в Тульской области произошло возгорание после отражения атаки беспилотников ВСУ. Там потушили открытое горение.