43 украинских дрона уничтожили над РФ днем в воскресенье
С 8 часов до 14 часов воскресенья над пятью регионам РФ, Черным и Азовским морями перехвачено 43 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.
17 беспилотников сбили над Крымом, восемь — над Азовским морем, по пять — над Курской областью и Черным морем, четыре — над Белгородской областью, три — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.
Также прошлой ночью над страной были сбиты 27 украинских беспилотников.
