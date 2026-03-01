27 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

Этой ночью над шестью регионами РФ были сбиты 27 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

БПЛА перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

Восемь беспилотников перехватили над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, один — над Ростовской областью.

Ранее губернатор Брянской области Брянской области рассказал, что в результате атаки противника по машине в регионе погибла мирная жительница.

