43 беспилотника ВСУ ликвидировали в России за ночь
Минувшей ночью в пяти российских регионах сбили 43 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
23 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Крымом, один — над Белгородской областью.
Ранее 18-летняя девушка пострадала при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. У нее диагностировали баротравму.