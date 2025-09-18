сегодня в 07:20

43 беспилотника ВСУ ликвидировали в России за ночь

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

23 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Крымом, один — над Белгородской областью.

Ранее 18-летняя девушка пострадала при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. У нее диагностировали баротравму.