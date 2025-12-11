40 дронов перехватили над Калужской областью ночью

сегодня в 08:38

Этой ночью силами систем ПВО были уничтожены 40 беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что на местах падения обломков БПЛА работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.

Как отметил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в Воронежской области из-за атаки беспилотников на промышленном объекте произошел пожар.

