39 украинских беспилотников уничтожены за ночь в России

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

14 БПлА сбили над Крымом, 12 — над Черным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали регион. ПВО отразили атаку, пострадавших нет.