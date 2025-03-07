39 украинских беспилотников уничтожены за ночь в России
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Над пятью российскими регионами и двумя морями прошлой ночью ликвидировано 39 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.
14 БПлА сбили над Крымом, 12 — над Черным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали регион. ПВО отразили атаку, пострадавших нет.