36 украинских беспилотников уничтожили над Россией за ночь
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью над семью российскими регионами сбили 36 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты перехватили с 23 часов 16 ноября до 7 часов 17 ноября дежурными средствами ПВО.
14 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, восемь — над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник противника ударил по зданию коммерческого назначения. Пострадала местная жительница.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.