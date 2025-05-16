«34 на 909»: Москва и Киев обменялись телами погибших бойцов

сегодня в 14:40

Между Россией и Украиной произошел обмен телами погибших солдат. Киев вернул себе 909 тел, Москва — 34, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

Украина получила в том числе тела тех своих солдат, которые погибли в районах боев на курском направлении.

Коц объяснил кратно большие потери ВСУ преимуществами России в средствах поражения, а также плохим отношением украинского командования к своим подчиненным.

Возвращение тел подтвердили также в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие.

В прошлый раз РФ и Украина обменялись телами погибших солдат 18 апреля. Киев вернул себе 909 убитых бойцов, Москве же были отданы 43 тела.