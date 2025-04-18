Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Эту информацию предоставили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Тела передали из российских моргов и с разных направлений СВО — покровского, кураховского, бахмутского, луганского, угледарского, запорожского, харьковского и сумского. Киев поблагодарил за содействие Международный Красный Крест.

До этого обмен телами погибших между РФ и Украиной произошел в конце марта. Москва вернула себе 43 убитых бойца, Киев — 909.

По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, пропорции обмена телами увеличились с традиционных 1 к 12 и 1 к 15 до 1 к 21. Это говорит о колоссальных потерях ВСУ.

27 марта Россия также передала Украине пятерых детей. Церемония воссоединения с семьями прошла в катарском посольстве в Москве. В феврале в столичном диппредставительстве Катара также состоялась передача двух детей, возвращенных с Украины в РФ.