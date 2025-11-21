33 украинских беспилотника ликвидировали над РФ ночью

Аппараты перехватили с 23 часов 20 ноября до 7 часов 21 ноября дежурными средствами ПВО.

По семь БПЛА уничтожили над Смоленской и Ростовской областями, шесть БПЛА — над Белгородской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Крымом, по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки украинского беспилотника по легковому автомобилю пострадали два человека. Их доставили в медучреждение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.