сегодня в 07:25

33 беспилотника ВСУ уничтожили за ночь над Россией

Минувшей ночью над российскими регионами и Черным морем перехватили 33 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

13 БПЛА сбили над Белгородской областью, 10 — над Воронежской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Липецкой областью, один — над Брянской областью.

Кроме того, утром во вторник украинские беспилотники атаковали Чувашию. Были слышны взрывы в Чебоксарах.

