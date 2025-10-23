32 украинских дрона уничтожили за утро четверга над регионами России

Российские средства ПВО ликвидировали над регионами России 32 украинских БПЛА в период с 08:00 до 12:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

17 дронов были сбиты над территорией Калужской области. Шесть БПЛА были перехвачены над Брянской областью. Еще 4 беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Республики Крым.

Еще по одному дрону ликвидировали в небе над Курской, Оренбургской областями и над Московским регионом. Все уничтоженные БПЛА были самолетного типа.

Ночью над российскими регионами было перехвачено 139 украинских беспилотников. Больше всего дронов (56) ликвидировали в небе над Белгородской областью.

