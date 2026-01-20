32 украинских беспилотника сбили над регионами РФ ночью

сегодня в 07:35

Их уничтожили с 23 часов 19 января до 7 часов 20 января дежурными средствами ПВО.

По девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью и Крымом, три — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, один — над Смоленской областью.

Также вечером 19 января было сбито 47 беспилотников противника. Основную часть уничтожили над Ростовской и Брянской областями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.