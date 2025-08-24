3 рабочих из КНР травмировались из-за рухнувших строительных лесов в Ленобласти

Три рабочих из КНР получили травмы, когда рухнули строительные леса на месте строительства газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Одна из возможных причин — падение обломков беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Пострадавших привезли в Кингисеппскую больницу. Им оказывают помощь.

Причины падения строительных лесов выясняют.

24 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в регионе. Он сообщил, что работают средства ПВО.

В 07:00 Дрозденко заявил, что были сбиты четыре украинских беспилотника в Кингисеппском районе. В 07:26 губернатор рассказал, что над портом Усть-Луга были ликвидированы 10 БПЛА. Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории объекта инфраструктуры.

В 09:22 Дрозденко отчитался о сбитии еще двух БПЛА ВСУ над Кингисеппским районом. В 10:47 уничтожили еще столько же дронов противника. Тогда же в регионе сняли опасность БПЛА.