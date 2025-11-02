3 мирных жителя пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область
Продолжаются атаки ВСУ на Белгородскую область. Из-за налета беспилотников пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у пострадавшего медики диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки. Его перевели в горбольницу № 2 Белгорода.
По словам главы региона, в Грайвороне от детонации БПЛА женщина получила баротравму. Ей оказали медпомощь, от госпитализации жительница отказалась.
Как уточнил Гладков, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал машину. В результате нападения беспилотника пострадал мужчина. У него выявили баротравму, лечение пациент будет проходить амбулаторно.
