3 человека пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске

сегодня в 07:40

Из-за атаки дронов противника на Новороссийск пострадали две женщины и мужчина, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Пострадавшие были в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Их доставили в городскую больницу.

Пациентам оказывают всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки противника по машине в регионе погибла мирная жительница.

