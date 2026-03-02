3 человека пострадали из-за атаки беспилотников в Новороссийске
Из-за атаки дронов противника на Новороссийск пострадали две женщины и мужчина, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Пострадавшие были в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Их доставили в городскую больницу.
Пациентам оказывают всю необходимую помощь.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки противника по машине в регионе погибла мирная жительница.
