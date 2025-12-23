29 украинских беспилотников перехватили над Россией ночью

Аппараты перехватили с 23 часов 22 декабря до 7 часов 23 декабря дежурными средствами ПВО.

14 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, семь — над Ставропольским краем, по три — над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Курской областью и Крымом.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске, есть возгорания в промзоне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.